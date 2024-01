Gobierno denuncia que detrás de los bloqueos de caminos existe ‘un plan negro’ que busca la desestabilización

“Vamos a evitar el enfrentamiento porque ayer (martes) hubo agresiones de los bloqueadores lanzando piedras y afectando a los policías, además de las personas que se encontraban bloqueadas. Ese no es el camino, pero entendemos su estrategia del plan negro que están buscando que exista heridos o muertos”, denunció Ruiz en un contacto con EL DEBER Radio.

“No creo que sea casualidad que el año pasado no te hayan aprobado los recursos extras para los municipios y gobernaciones en el momento que tenían desastres naturales. No creo que sea casualidad que esos mismos representantes no hayan aprobado el POA de la gestión 2024 que afecta a la educación y salud”, dijo Ruiz.