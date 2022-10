Gobierno descarta abrogar decreto del censo para 2024 sin discutir antes una alternativa técnica

El Gobierno nacional sostiene que no tiene sentido abrogar el decreto supremo que instituye la realización del censo entre mayo o junio de 2024 , sin que antes exista una discusión sobre alguna alternativa técnica que proponga acortar tiempos y adelantar esa labor.

Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación, pide a representantes del comité interinstitucional de Santa Cruz flexibilizar su postura y evitar el paro indefinido, que está previsto para el 22 de octubre. La autoridad nacional enfatizó que, hasta el momento, no existe ninguna alternativa al cronograma del INE que valga la pena considerar.

“Qué sentido tiene abrogar el decreto e instalar una mesa técnica, sin haber discutido los temas (técnicos), para ver si realmente se pueden acortar algunos tiempos o no, no tendría mayor avance, no tendría razón de ser el poder discutir algún tema técnico si ese es un condicionamiento inicial”, dijo la autoridad en entrevista con ‘Influyentes’ de EL DEBER radio.