Gobierno descarta otra salida de Camacho para someterse a análisis; la familia tiene dudas

La Dirección de Régimen Penitenciario descartó otra salida del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a un centro médico para someterse a análisis clínicos. Para los representantes del Gobierno, la autoridad departamental, recluida en el penal de Chonchocoro desde diciembre de 2022, completó los 18 exámenes que había requerido una junta médica. Camacho estuvo durante siete horas en el hospital El Alto Sur, de El Alto.

La posición asumida por el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpia, fue cuestionada por la familia de Camacho, por la Gobernación y por los abogados de la defensa. Todos aseguraron que faltan los exámenes cardiológicos y exigen que se los realicen.

Juan Carlos Limpias, en contacto con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, señaló ayer que los exámenes se realizaron bajo el estricto respeto a los derechos del privado de libertad en el hospital El Alto Sur, durante al menos siete horas. “Servirán mucho a la junta conformada por más de 20 médicos que los han solicitado”, dijo.

Por este motivo, aseguró que ya no es necesario volver a salir y que el gobernador permanecerá en su celda, en Chonchocoro. Martín Camacho, abogado del gobernador, declaró que “no se le hizo ni la mitad de los exámenes médicos que se habían ordenado”, entre las que están tomografías, una ecografía abdominal y el Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA). “Esas pruebas eran de vital importancia”, además se quejó por el “hermetismo” durante la evaluación médica.

La autoridad gubernamental respondió que el abogado Martín Camacho hablaba de nueve, de seis, de ocho estudios, “y lastimosamente lo hizo sin conocer siquiera el número exacto. Eran 12 los exámenes que se tenían que hacer, pero al final se realizaron 18, porque los médicos penitenciarios pidieron seis complementarios para analizar diferentes áreas”.

Se le preguntó si es que en siete horas se pueden realizar 18 estudios médicos, tomando en cuenta la condición en la que se encuentra la autoridad. “Si, fue un despliegue importante, pero se logró hacerle estudios de laboratorio, imagenología, electrografía, miografía, ecografías, tomografías que se realizaron porque hubo la voluntad nuestra, del privado de libertad y de su familia, sino toda la atención del hospital que nos brindó exclusivamente todo su espacio para realizar estos estudios. Todos los equipos estuvieron a disposición y, obviamente, también participó un médico de la Defensoría del Pueblo, solo como veedor para que todos los exámenes se realicen de manera correcta”, manifestó.

La familia denunció que el hijo de Camacho, Luis Fernando, efectivamente lo acompañó, pero fue apartado y puesto en un pasillo para que no tenga contacto con su padre. No tenía acceso al celular por más de un minuto y fue quien denunció que a la autoridad no le practicaron todos los estudios.

Limpias aseveró que “por sentido común cuando se hace un examen, sólo entran el médico y el paciente”.

Javier Áñez, yerno del gobernador, comentó que “obteníamos distintos avances muy puntuales que nos enviaba su hijo, quien no estaba con su papá sino en un pasillo, porque no le permitían el ingreso a los lugares donde estaban realizando las muestras. Él nos informaba muy brevemente, porque tenía un fuerte contingente policial que no permitía que esté con el celular por más de un minuto”.

Martín Camacho, defensor del gobernador, y el yerno de la autoridad no pudieron ingresar al penal ni al hospital. Al gobernador se lo vio a lo lejos. No tuvo contacto con nadie.

Su familia respondió que hará las gestiones para que se completen los estudios. Espera que el Gobierno y la justicia respeten el criterio de ese grupo de galenos y que no solicitará que vaya a otra cárcel, sino que se defienda en libertad.

El médico y el senador de Creemos Henry Montero expresó su desconfianza por el hermetismo con que el Gobierno está tratando el caso. Advirtió que las autoridades nacionales pueden cambiarán los resultados de los estudios.

Sobre esa hipótesis, el director de Régimen Penitenciario calificó de irracional esa posición. “No entendemos a qué nivel de ética llegamos cuando sabemos que una tomografía de cráneo no se puede repetir, no hay dos personas con la misma fisonomía. Por eso invitamos a un médico de la Defensoría del Pueblo como veedor”.

Operativo

El asesor de gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, calificó de “simbólico”, pero “innecesario” el operativo realizado el miércoles para el traslado del gobernador desde Chonchocoro al hospital. Además, que lo llevaran enmanillado.

Decenas de policías, una caravana de más de 12 vehículos escoltó la salida. “Para el equipo de la Gobernación fue una exageración. El gobernador no se iba a escapar de la cárcel, así lo hubieran dejado solo en el hospital, habría regresado a Chonchocoro. Él entiende el papel que está jugando. Si hubiese querido huir lo hubiera hecho mucho antes de que lo secuestren”.

Como segundo punto mencionó que era “innecesario todo ese operativo, con dos o tres policías se lo podía escoltar tranquilamente”.

Dijo que el objetivo “era mostrarle al país, especialmente a Santa Cruz, que el Gobierno tiene encarcelado a su gobernador, tiene enmanillada la democracia, y así lo sacaron, pero es la primera autoridad electa del departamento que resiste contra el autoritarismo, es un mensaje de lo que pueda pasar con quien se atreva a levantarse.

El que salga enmanillado de su celda es una afrenta, pero es admirable y un motivo de orgullo la fortaleza, la firmeza y la resistencia que tiene (Camacho). Muestra las manillas con una bandera de Santa Cruz en la mano, como diciendo: no me importa que me saquen así, yo seré el gobernador hasta el 2026”, dijo Suárez.

En respuesta, Limpias dijo que “estábamos en El Alto, si había un grupo gritando, insultando o poniendo en riesgo la vida del privado de libertad, los titulares estarían en contra de esta autoridad por no precautelar su seguridad, y estando enfermo. Estamos llamados a resguardar su vida, en la ida y en la vuelta. Podía pasar lo mismo en el hospital, y había que actuar con responsabilidad. El fondo fue hacerle todos los estudios y lo hicimos exitosamente” porque Luis Fernando Camacho y su familia colaboraron para su realización.

