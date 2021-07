Gobierno despliega 150 policías para evitar enfrentamientos en el punto de bloqueo en Parotani

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Gobierno dispuso este martes desplegar 150 efectivos de la Policía Boliviana en el sector de Parotani (Cochabamba), donde existe un bloqueo de unos 600 comunarios, que exigen medidas contra el contrabando de productos agrícolas.

La máxima autoridad de ese despacho, Eduardo del Castillo, explicó que los uniformados se encuentran en el sector para buscar un diálogo y evitar enfrentamientos, debido a que otro grupo de pobladores rechazan la protesta, porque llegaron a acuerdo con las autoridades nacionales.

“En el departamento de Cochabamba, en el municipio de Parotani existen actualmente 600 comunarios desplazados, bloqueando la carretera, así también, debo manifestar que existen 150 efectivos de la Policía Boliviana movilizados en el lugar para llegar a un diálogo con los comunarios que permita un libre tránsito de la ciudadanía”, dijo el titular.

Anticipó que en las próximas horas nuevamente se reunirá el gabinete que analiza medidas contra el contrabando, para evaluar nuevas acciones para poder atender las demandas que tiene el sector movilizado.

“La Policía está en el lugar para evitar que no haya enfrentamientos, debido a que la gran mayoría del lugar no quiere el bloqueo, porque ya tenían una serie de demandas que fueron atendidas, los ejecutivos de las centrales y subcentrales señalan que no están de acuerdo con este punto de bloqueo”, agregó el ministro.

Los bloqueadores cortaron la vía con promontorios de tierra que restringen el paso por el puente, a escasos metros del retén de Suticollo. Con la acción se impide el tránsito entre Cochabamba y La Paz. Numerosas flotas y camiones aguardan una solución pronta para poder continuar su viaje y llegar a sus destinos.

La protesta