Gobierno destaca la "racionalidad" de Jhonny y ve que los liderazgos cruceños perdieron la mística de 2019

El vocero presidencial, Jorge Richter, considera que existe un desgaste en figuras como Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y Rómulo Clavo , presidente del Comité Cívico, hecho que a su juicio quedó en evidencia en el paro del lunes, que no tuvo la contundencia que en otras gestiones.

“El paro del lunes no ha tenido la convocatoria suficiente como en otras épocas, eso hay que mirarlo políticamente. Primero que se ha perdido la mística que se tuvo hacia el 2019 en lo que significa movilizaciones, y esa mística se pierde y se extingue porque han restado las fuerzas de los liderazgos convocantes, no estando ya esos liderazgos convocantes en el mismo nivel de poder de convocatoria. Eso tiene resultados inmediatos, que la unidad de la entidad que convocaba se empieza a fraccionar, cuando se fracciona el problema es territorial, no existe la capacidad de copar”, explicó.