Gobierno dice que Amaszonas debe mostrar el contrato de alquiler para devolver matrículas

“Las naves son matriculadas a través de un contrato, si no tiene contrato no puede matricular, no pueden darle el Charly Papa como lo conocen, no podemos darle a los aviones; ese contrato se convierte en una especie de póliza que da fe para que nosotros matriculemos una nave”, explicó el viceministro de Transportes, Wilfredo Gutiérrez, en conferencia de prensa.