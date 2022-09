Gobierno dice que camión descubierto con 1.2 toneladas de droga no registra salida oficial de Bolivia

El Gobierno nacional sostiene que el camión cargado con droga, secuestrado en Brasil, no registra salida oficial de Bolivia. El motorizado fue descubierto transportando 1.2 toneladas de cocaína .

Mediante un comunicado, el Viceministerio de Defensa Social y Lucha Contra las Sustancias Controladas, indica que “ no se tiene información confirmada de la salida del territorio boliviano, ni otra información de la ruta ”.

Indica que el disco cronotacógrafo, que debería contener los registros de los últimos cinco días de viaje del vehículo, no estaba funcionando. Sin embargo, “no registra cargas de combustible en Bolivia, no registra exportaciones, ni salidas por las fronteras de nuestro país”.