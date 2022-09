Gobierno dice que declaración de Evo “no es precisa” y que investigaba a la ABC antes que se mediatizara el caso

Iván Lima, ministro de Justicia, señaló que la difusión pública de las presuntas irregularidades, perjudican la investigación , y que a las autoridades de Estado no les interesa figurar sino dar resultados al pueblo para asegurar transparencia en la gestión.

“Es muy importante señalar que la declaración del expresidente Morales no es precisa en cuanto a los tiempos , él dice que el año pasado ha informado al presidente Luis Arce sobre irregularidades sobre este hecho, lo único que ocurrió es que la primera convocatoria ha quedado sin efecto, no ha determinado la contratación de ninguna empresa, el contrato es el 4 de febrero de este año”, aclaró el titular.

“Hay una realidad que se debe tomar en cuenta, esta obra, que tiene un valor referencial de 499 millones de bolivianos ha sido contratada en 456 millones, se ha contratado a la empresa que tenía el precio más bajo, no se ha contratado a la empresa que tenía el precio más alto, el segundo o el tercero , los otros cinco consorcios que han presentado propuestas no han sido contratados”, indicó Lima.

“No lo mediatizamos porque a nosotros nos interesa el resultado, no salir en los medios de comunicación, lograr un resultado para el pueblo boliviano”, agregó el ministro, anticipando que, “hasta que no se levante la reserva, no se darán muchos elementos del caso”.