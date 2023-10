Gobierno dice que denuncia de Evo produce un daño irreparable y reclama respeto

“Cuando la justicia no encuentre nada, porque no existe nada sobre aquello, ¿cómo va a ser la conferencia de prensa para solicitar disculpas?, cuando ya se ha abierto una herida, ya se han dañado sensibilidades y sentimientos en las familias, ¿de qué característica va a ser esa conferencia de prensa?, o no va a existir para solicitar y expresar una disculpa”, cuestionó el portavoz del presidente.