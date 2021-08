Gobierno dice que el fallo de Corte IDH es para lo venidero y Mesa pide procesar a Evo

Escucha esta nota aquí

El expresidente Carlos Mesa aseguró que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la reelección indefinida debe servir para instaurar un proceso judicial al también expresidente Evo Morales. Mientras que el Gobierno afirma que esta decisión es para lo venidero y no legisla para el pasado.





“La reelección indefinida no es un derecho humano. La violación de este principio generó graves arbitrariedades contra la democracia. Corresponde juicio a quienes, como Morales, en su ambición, usaron tal falacia para violar la CPE y burlar la decisión del pueblo el 21F”, publicó Mesa en su cuenta, @carlosdmesag.





Pero la respuesta vino del propio Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien dijo que en el momento que Morales se postuló no existía este veredicto de la Corte IDH y que por tanto, la postulación de 2019 no era ilegal.





“Esta sentencia se aplica hacia adelante no hacia atrás, me horroriza pensar que una persona letrada en derecho diga que va tener consecuencias, un fallo no es hacia atrás es hacia delante, el Tribunal Supremo Electoral será quien deba valorar la aplicación de esta opinión consultiva”, argumentó Chávez.





Esta tarde EL DEBER accedió a un documento que aún no fue publicado oficialmente, y se conoció el veredicto de la opinión consultiva que presentó el gobierno de Colombia en octubre de 2019. El gobierno de ese país consultó si la relección indefinida podía ser considerada un derecho humano, luego que Evo Morales se postulara por cuarta vez consecutiva a la presidencia del país.





Carlos Mesa no fue el único, el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho dijo que el pueblo siempre supo ese principio, por eso salió a las calles en 2019 y recordó que fueron los cívicos los primeros en acudir a la CIDH por este tema.





“La reelección NO es un derecho humano, lo reafirma la CIDH. El pueblo siempre lo supo, por eso salió a las calles y defendió su democracia. Este es un logro de nuestro glorioso Comité Cívico de Santa Cruz que inició la gestión ante la CIDH. ¿Te quedó claro @evoespueblo?”, refiere la cuenta, @LuisFerCamachoV





Los antecedentes

En noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió su sentencia 0084/2017 mediante la cual Evo Morales quedó habilitado a una nueva postulación a la presidencia en contravención del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que limita el número de veces a los candidatos a la presidencia.





Contra todo pedido, Evo Morales y Álvaro García Linera se repostularon como candidatos en 2019 y ese año se produjeron los conflictos sociales después de las elecciones generales de octubre y que acabaron en la renuncia de Morales y sus colaboradores.





Para el Procurador, en ese entonces no había prohibición y el TCP emitió un fallo en derecho, lo que provocó que Morales sea candidato y reiteró que ahora existe una opinión que deberá ser valorada por las instancias correspondientes, entre tanto la sentencia 0084/2017 seguirá vigente.

















