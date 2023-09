Gobierno dice que el país está “bastante bien” en materia de incendios y descarta pausa ecológica

La pausa ecológica que estaban sugiriendo distintas organizaciones debido a los incendios forestales fue descartada por el Gobierno, ya que no se llegó a la cantidad de hectáreas incendiadas del año pasado y más bien se empezó con la difusión de una campaña de ‘uso eficiente del agua’, según lanzó el viceministro de medioambiente, Magín Herrera.

La pausa ecológica implica que no se debería realizar ninguna acción, ningún tipo de actividad en el territorio afectado y esperar su recuperación para que regenere de manera natural. En caso de que no logre estos objetivos, se debe plantar o ver la forma de llevar al lugar especies nativas, no especies de otros lugares.