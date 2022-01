Gobierno dice que gobernador potosino no está libre de culpa por caso de ambulancias fantasmas

Escucha esta nota aquí

El Gobierno contradijo el informe de la Asamblea Departamental de Potosí con respecto a la responsabilidad del Gobernador Johnny Mamani en la controversial operación de compra de 41 ambulancias y el ministro de Justicia, Iván Lima aseguró que nadie está libre de culpa porque el proceso está en su etapa inicial.





Según Lima, no se ha excluido ni determinado la participación ni la inocencia de los involucrados en el proceso y se está llevando adelante una investigación estratégica.







El 27 de enero, el presidente de la Asamblea Departamental de Potosí, Marcial Ayali Villca, informó que procesarían a los funcionarios que participaron de la compra de las 41 ambulancias y que el gobernador Mamani no tenía ninguna responsabilidad, pese a que firmó la minuta de contrato con la empresa Estefals Logitcs que importaría las ambulancias.





Lima detalló que la empresa proveedora se creó el 31 de agosto de 2021 y entre esa fecha y el 22 de noviembre suscribió cuatro contratos con la gobernación potosina. En tres meses hubo un negocio de más de $us cuatro millones que hasta el momento no pudo ser explicado por Mamani. Uno de los vehículos, una vagoneta, era para uso de su despacho.





El ministro Lima también reveló que los vehículos adquiridos no eran nuevos y no ocultó su extrañeza porque su adquisición tendría que haberse encomendado a un fabricante con representación en Bolivia.





“Estas ambulancias son Toyota. Me pregunto por qué no se recurrió al importador oficial y se han comprado en Dubái con una norma que no sirve en el país. Muchos de estos vehículos son reacondicionados, con afectación de los impuestos, por eso hay mucho que investigar”, detalló la autoridad.