Gobierno dice que la detención de Camacho no puede discutirse porque respeta “en su máximo grado” el debido proceso

A decir de Iván Lima, ministro de Justicia, toda la actuación de la Policía Boliviana, la Fiscalía y la administración judicial está enmarcada en el debido proceso y no puede ser discutida, debido a que la causa data de hace dos años, en los que la autoridad electa no se presentó a declarar.

“Hubo una orden fiscal, luego que fue notificado reiteradamente, no tenía otra opción el Ministerio Público, la orden fue emitida en octubre de este año y esta situación nos lleva a descartar absolutamente que el Gobierno pueda avalar o permitir un secuestro. El secuestro es cuando una persona que no tiene potestad ni base legal, priva de su libertad a un ciudadano, esto no tiene ninguna connotación de esas características”, remarcó.