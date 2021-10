Gobierno dice que pondrá ante la justicia al grupo que tuvo la osadía de tomar rehenes en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

El Gobierno nacional anunció este viernes que usará todas las herramientas necesarias para poner ante la justicia al grupo que tuvo la osadía de tomar rehenes ayer en el predio Las Londras, ubicado en la provincia Guarayos, entre los municipios de El Puente y San Julián (Santa Cruz).

Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, garantizó que no se tolerará que existan personas armadas que avasallen propiedad privada y anticipó que respaldarán las investigaciones que desarrolla la Fiscalía.

“Realizaremos todas las acciones correspondientes para llegar a la verdad material de lo que sucedió en estos hechos y las personas responsables serán puestas ante la justicia, para que rindan un informe sobre este actuar tan lamentable que tuvieron ayer”, manifestó en conferencia de prensa.

Fueron 17 personas, entre periodistas, productores e incluso policías que fueron retenidos por un grupo de 80 encapuchados, armados, cuando se recorría el predio tomado por supuestos campesinos y que es propiedad de otro sector.

Sus declaraciones:





“Hemos recibido un parte que gracias al trabajo de la Policía Boliviana se ha llegado a una pequeña negociación con este grupo de personas que retuvieron a estas personas, periodistas, por un par de horas, cada uno de ellos se encuentra a salvo”, detalló Del Castillo.

Sin embargo, la retención de periodistas, policías y otras personas no fue por un par de horas, sino por siete horas.

Enfatizó que “vamos a utilizar todas las herramientas para que este tipo de acciones no se reproduzcan en el futuro la personas que han tenido esta osadía tendrán que rendir cuentas ante la justicia”.

Manifestó que el Ministerio Público indaga el hecho para identificar a los responsables y citarlos para que presten sus declaraciones y lamentó que este tipo de hechos suceda no solo en ese predio, sino en otros, que son avasallados.

“Haremos todos los esfuerzos para llegar a la verdad material de lo que realmente ocurrió ayer (…) No solo este lugar, donde manejen algún tipo de armas o municiones que no estén reguladas, tendrán que rendir cuenta a la justicia, no existen autorizaciones emanadas desde el Ministerio de Gobierno”, recalcó.