Gobierno dice que Santa Cruz no cuestionó técnicamente al INE y que propuesta de la Uagrm es inviable

El Gobierno nacional afirmó este miércoles que las autoridades que participaron de la reunión de socialización no cuestionaron técnicamente la labor que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la preparación del Censo de Población y Vivienda.

“No han cuestionado técnicamente lo que ha presentado el INE, no han realizado estas manifestaciones críticas sobre el trabajo presentado por el INE y su cronograma, la Gobernación no lo ha realizado, los técnicos de la universidad y de los diferentes municipios tampoco lo han hecho”, señaló el titular en entrevista con EL DEBER.