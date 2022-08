Gobierno dice que Santa Cruz no tiene propuesta completa para realizar el censo en 2023

“Santa Cruz fue a un paro diciendo que tenían una propuesta técnica; el día de ayer, en la reunión, vimos que su propuesta no estaba concluida, han pedido mayor tiempo para poder complementar, por eso dijimos que no fue serio el Comité Cívico, porque pidió a la gente que se movilice cuando todavía no tenían una propuesta clara o bien definida”, declaró el viceministro Ruiz.