Gobierno dice que tiene “muy poco interés” sobre el proceso contra Larrea

El Gobierno nacional afirmó este lunes que tiene “muy poco interés” sobre el proceso que involucra al presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, que fue detenido y posteriormente liberado el fin de semana.

“Este señor intenta defenderse asumiendo una postura de víctima, intenta relacionar al Gobierno con un hecho particular, para nosotros es de muy poco interés el conflicto particular que tenga el señor Larrea con sus familiares, estos temas no pueden verse forzosamente relacionados con una supuesta persecución política aparente, como trata de mostrar este señor”, señaló el ministro de Salud, Jeyson Auza.

La jueza noveno de Instrucción en lo Penal, Regina Santa Cruz, dispuso la libertad de Luis Larrea, y de su hermano Antonio Larrea, al no hallar indicios de culpabilidad en el proceso por el supuesto delito de homicidio culposo de su padre, quien murió por Covid-19 en 2021.

La autoridad enfatizó que se trata de una causa particular que no involucra al Gobierno y criticó que diferentes gremios de salud amenazaran con un paro si es que no se permitía que Larrea se defienda en libertad.

“Lo que sí denunciamos es que un sector de dirigentes que, a partir de un conflicto particular, trata de llevar adelante un paro, eso no podemos tolerar, es temerario y atentatorio contra la salud de miles de pacientes, demandamos a la cúpula dirigencial actuar con responsabilidad ante la situación que atravesamos, sería un atentado, que no se tome como una concesión que suspendan el paro, no es una concesión, los funcionarios reciben un salario y deben cumplir con sus tareas”, concluyó.