Gobierno endurecerá sanciones por las quemas: de $us 0,20 por hectárea a $us 20

El artículo 206 del Código Penal establece penas de dos a seis años para estos delitos , lo que no amerita la detención preventiva y los responsables pueden salir con el perdón judicial.

No obstante, la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana, que es experta en temas medioambientales, rechazó esa perspectiva que calificó como falsa, porque la quema de bosques no se reduce en uno, dos, tres o cuatro años, sólo se incrementa porque el área consumida por el fuego tarda varios años en recuperarse. Un árbol no crece en un año.