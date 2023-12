Gobierno estima ahorrar un 5% de la subvención a los carburantes con la ejecución de las plantas de biodiesel

ECONOMÍA

PGE 2024 prevé más deuda por $us 2.700 millones y que empresas estatales se asocien

El plan de uso de recursos contempla una inversión pública de $us 4.274 millones. Para lograr liquidez se tiene previsto la emisión de bonos soberanos por $us 2.000 millones y un contrato de crédito externo por otros $us 700 millones