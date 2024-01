Gobierno habilita dos vías alternas ante un posible bloqueo en el Chapare

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó este sábado que el Gobierno habilitó dos vías alternas para garantizar la conexión entre el oriente y el occidente del país ante el anuncio de un nuevo bloqueo en el Chapare.



“Estamos poniendo a disposición dos vías, la carretera por los Valles cruceños hasta Cochabamba, y la carretera Ipatí hacia Muyupmpata que llega a Zudáñez, de ahí hacia a Sucre, de Sucre a Potosí, Oruro y La Paz, y si se quiere ingresar a Cochabamba por Aiquile”, explicó Montaño en conferencia de prensa.







Para el ministro, los anuncios de bloqueo demuestran que hay un contubernio y un pacto entre 'evistas', 'camachistas' y 'mesistas', en alusión a las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien dijo que el Gobierno está detrás de la “silla” del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.



“Ya nada se puede ocultar, ya no hay duda alguna, y por eso coinciden, además, esta semana que viene coincidirán con marchas en la ciudad de Sucre”, apuntó en referencia a las protestas anunciadas en contra de la prórroga del mandato de las autoridades judiciales.



Montaño calificó de políticas las protestas, porque "buscan visibilizar candidaturas al 2025 y obstaculizar la gestión del Gobierno nacional".



“Ellos tienen sus candidatos, se han apresurado, el ala 'evista' hace dos años está en campaña y todos los días van dirigidos todos los bloqueos, no solo de las carreteras, también en la Asamblea Legislativa. Hemos visto varios proyectos de ley paralizados, lo que demuestra que no quieren que sigamos creciendo”, denunció.