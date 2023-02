Gobierno impulsa cuatro medidas económicas para intentar contener la crisis

“Estas cuatro medidas tienen una cadena lógica que señala una situación bastante preocupante, como la falta de liquidez y falta de financiamiento del Gobierno central que ha llevado a cambiar el enfoque de la política financiera y fiscal de cómo recaudamos y cómo nos endeudamos. Empezamos a usar a los profesionales y a todos los actores que podamos para hacer agentes de recaudación. Al mismo tiempo, el Gobierno trata de capturar recursos de deuda externa y cada vez más caros y si no lo logran tratar de utilizar el oro y las reservas para financiar sus necesidades de gasto”, explicó el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) José Gabriel Espinoza.

Respecto a la necesidad de incrementar las divisas, ante la crisis de producción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ante la perspectiva que se tiene a las exportaciones en 2023 y 2024, dijo que el Gobierno empieza a recurrir a medidas “bastante peligrosas” como la compra y, sobre todo, la venta de oro en el mercado externo, no solo eso, sino busca en el ahorro del público con el bono remesa.

“Creo que el Gobierno tiene que bajar un poquito su prepotencia, ser más humilde y sencillo en reconocer que la economía está mal. Si no acepto que estoy enfermo no me voy a curar, pero si acepto puedo aceptar las recetas y cuidar mi alimentación. Lo mismo sucede con la economía”, manifestó el parlamentario opositor.