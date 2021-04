Gobierno informa que la cepa británica de Covid-19 circuló en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

La variante británica de Covid-19, conocida también como B1.1.7, circuló en Santa Cruz, de acuerdo a información que brindó este mediodía, María Renee Castro, viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica. Sobre la cepa brasileña, dijo que no descarta ni confirma su presencia en Bolivia.

Castro precisó que la variante británica del Covid-19 fue detectada en la segunda ola. “De los resultados que nosotros obtenemos, está identificada en Santa Cruz en una de las muestras”, afirmó.

Sin embargo, añadió que también circula una segunda variante B1.1, que corresponde a una nueva cepa que aún está en proceso de investigación. La información proporcionada por Castro es la oficial que maneja el Gobierno.

Sobre la variante brasileña P.1 dijo que tiene ciertas mutaciones muy puntuales que la hacen tener características propias, pero no confirmó ni descartó su presencia en el país. Aseguró que se deben seguir protocolos internacionales para confirmar si la cepa brasileña está en Bolivia.



“Nosotros no tenemos información oficial que nos muestre que esté circulando en este momento. No podemos descartar ni afirmar que esté mientras no tengamos esa información”, aseguró la viceministra.

Explicó que, para conocer si la variante brasileña circula en Bolivia, se debe hacer un diagnóstico de laboratorio, seguido de una fase de análisis de bioinformática para establecer e identificar las posibles mutaciones que se están dando en estas variantes y así comparar con otras secuencias de variantes en el mundo.

Por el momento, Bolivia está en una fase estacionaria en que el número de casos de coronavirus se está manteniendo desde hace varias semanas. No se incrementa de manera significativa, tampoco descienden los casos en gran escala.

La información de la viceministra va en contraposición con el Servicio Departamental de salud y el Colegio Médico de Santa Cruz, que ayer aseguró que la variante de la cepa brasilera P.1 de SarsCov-2 está presente en los departamentos de Santa Cruz y Beni, por lo que pidió al Gobierno tomar acciones.

Sorpresa en Santa Cruz

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, se sorprendió con la información que dio el Gobierno sobre la circulación de la variante británica en este departamento.

“No sabíamos nada, el Gobierno hasta ahora no pone un laboratorio capaz de identificar las diferentes variantes”, afirmó Anzoátegui a EL DEBER.

Sin embargo, ratificó que la variante brasileña P.1 de SarsCov-2 está en el país y que existen cuatro casos en Santa Cruz y tres en Trinidad (Beni). Los resultados fueron confirmados por el laboratorio Bioscience, de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que es el único de estas característica en Bolivia.

