Gobierno informa que son 17 las bajas definitivas en filas policiales por el motín de 2019

14 oficiales y tres suboficiales conforman el grupo de 17 policías dados de baja de forma definitiva de su institución por su participación en el motín de 2019, de acuerdo con los datos que brindó el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori.





“A la fecha, por el caso motín, 17 policías cuentan con bajas definitivas, algunos están en etapa de apelación”, manifestó en un escueto encuentro con los periodistas. La autoridad dijo que no tenía los datos a nivel nacional.





A nivel nacional 27 policías fueron denunciados y acusados por cometer faltas disciplinarias durante los conflictos postelectorales de 2019, sancionadas con baja definitiva, según estipula la Ley 101 de Régimen Disciplinario.





Según los datos del propio Gobierno las bajas están conformadas por un general, Yuri Calderón; cinco coroneles, Iván Rojas, Aníbal Rivas, Nelson Flores Claros, Jaime Zurita y Erland Guerrero Paredes.





También figuran cuatro mayores: Daniel Capriles Sánchez, Jorge Salazar Ramírez, Edwin Silva García y Jhamil Sandy Gonzales; más adelante están tres capitanes: José Vargas Barrón, Ivonne Barrenechea y Marcelo Gutiérrez; cierra el grupo de oficiales el subteniente, Deymar Lima Quispe.





Finalmente están tres suboficiales: Cecilia Calani, Javier Triguero Pairumani y Jaime Castelú Coca. Todos fueron dados de baja en los tribunales departamentales y el viceministro Condori dijo que están pendientes lo casos de apelación ante el Tribunal Superior en La Paz.





La autoridad señalo que aún se tienen programadas algunas audiencias orales en diferentes departamentos. “Aun no puedo decir si la denuncia se ampliará o no contra otros policías, no nos queremos apresurar”, declaró más adelante.





Varios policías procesados observaron la ilegalidad de la obtención de las pruebas, ya que ninguna fue realizada bajo requerimiento fiscal, además que en las audiencias disciplinarias los discos con las grabaciones no fueron reproducidos.





“Los CDS presentados por el denunciante están perforados, jamás fueron reproducidos y esto se replicó en todas las audiencias de mis camaradas”, refirió uno de los policías dados de baja. En todos los casos los abogados defensores y los propios acusados adelantaron que apelarán sus casos y en varios de ellos advirtieron con recurrir a tribunales internacionales para demandar al Estado boliviano.





