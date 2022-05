Gobierno intensifica controles contra el agio y especulación de alimentos y dice que bajaron de precio

Escucha esta nota aquí

Luego de que en los últimos días productores de pollo y de cerdo denunciaran la escasez e incremento del precio del maíz, lo que derivara en el aumento del precio de los productos en los mercados, el Viceministerio de Defensa al Consumidor, realizó una serie de operativos en los mercados del eje troncal, con el fin de evitar el agio y la especulación.

El viceministro de la cartera, Jorge Silva, indicó que de manera personal recorrió varios mercados populares en la capital cruceña, como de La Paz y anunció controles en otras regiones del país, y asegura que los precios de los productos de la canasta familiar no han sufrido un incremento, específicamente indicó que en el caso de carne de pollo existe una tendencia de bajar, y no hay si quiera desabastecimiento de maíz. Sin embargo, EL DEBER hizo un recorrido en mercados cruceños y es evidente el alza de los precios de las carne de pollo, cerdo, aceite y harina.

"Nos hemos constituido a diferentes mercados populares del país y como viceministerio de Defensa del Consumidor pudimos ver que existe bastante carne de pollo y de cerdo en los mercados. Hay abastecimiento y se pudo constatar que el precio tiene una tendencia a bajar", manifestó Silva.

Es más, comparó que entre el jueves y el miércoles, el precio del kilo de pollo bajó en Bs 1. "El pollo estaba a Bs 13,50, pero un día antes lo vendían a 14,50, es más, en el mercado Abasto se pudo encontrar hasta en Bs 12,50 el kilo", dijo la autoridad.

Aseguró que en los mercados de La Paz ocurre lo mismo, donde el precio del kilo de pollo que estaba a Bs 15,50, el jueves ya se comercializaba en Bs 14,50. "Esto es lo que se tiene que informar sin ningún ánimo de desinformar o hacer creer algo que no es cierto", acotó.

Instó a la población a que en caso de detectar a personas que estén especulando con el precio del pollo, cerdo, maíz o cualquier producto de la canasta familiar, hacer la denuncia a la línea gratuita 800 10 02 02.

"Exhortamos a los consumidores que nos hagan llegar sus quejas y denuncias sobre estos temas de agio y especulación. Denuncien a las personas que ocultan el maíz o que quieren incrementar el precio. Vamos a activar los mecanismos para proteger a los consumidores y restituir los derechos vulnerados", sostuvo.

Maíz a precio subvencionado

Por otra parte, aseguró que la producción del maíz está garantizada, es más indicó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), contaría con más de 20.000 toneladas para entrega directa a los productores a un precio subvencionado.

"Hay maíz y se entrega a precio subvencionado, otra cosa sería que no haya maíz y el precio se haya incrementado, pero no existe esa situación", dijo. Sin embargo, un equipo de EL DEBER se desplazó hasta Mairana donde solo opera el 40% de las granjas avícolas debido a la falta de maíz.



Siles indicó que según información de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural, la producción de maíz a nivel nacional supera el 1 millón de toneladas. "La producción está cerca a las 1.200.000 toneladas y la demanda del país llega a cerca de 995.000 toneladas; es decir, hay un excedente de producción de maíz; por tanto, no existe la posibilidad de un desabastecimiento", afirmó. No obstante, el viceministro no mencionó que la sequía afectó la oferta de maíz en el mercado nacional y la Gobernación cruceña estima que un faltante de hasta 600.000 toneladas para responder a la demanda interna.

El Gobierno insiste en que el mismo sector y algunos productores de maíz estarían acumulando el grano y ocultándolo en sus silos o granjas, por lo que anunció que los controles no solo se realizarán en los mercados populares, sino también llegarán a los silos.

"Este es un hecho que estamos investigando y por supuesto vamos a realizar el operativo en conjunto con otras instituciones porque ya estaríamos frente no solo a la desinformación, sino, frente a la comisión de delito de especulación porque se estaría ocultando un producto con el fin de incrementar el precio en forma ilegal", protestó.

Detalló que el agio y la especulación están sancionados en el Código Penal con una pena entre tres meses a tres años. "No solo cometen esos delitos, sino que a través de esa conducta están generando ganancias ilícitas y ese es un delito mayor", advirtió.

Silva volvió a acusar a productores, pese a que el sábado el Gobierno aclaró que quienes ocultan el maíz son los intermediarios. “En una comisión, el día de ayer (viernes) en Santa Cruz, debemos decir enfáticamente que sí hay ocultamiento, existen almacenes, no son productores, son intermediarios que lo que están haciendo es acumular el maíz para venderlo a un mejor precio”, dijo a Bolivisión el viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, Luis Siles, según un reporte de ABI.

Importación sí, pero no transgénicos

El viceministro de Defensa del Consumidor señaló que la importación de maíz no está prohibida y está garantizada, siempre y cuando no sea maíz transgénico.

"Se puede importar de cualquier país siempre y cuando reúnan los requisitos fitosanitarios; por tanto, sí se puede importar maíz menos el maíz transgénico", dijo.

Silva agregó que trabajan para incentivar y promover la producción nacional de alimentos para que no depender del mercado externo.





Lea también ECONOMÍA Gobierno retrocede y ahora dice que son los intermediarios y no los productores los que ocultan el maíz en Santa Cruz La Aduana informó que desde el 18 de abril no se emiten autorizaciones para exportar maíz, sorgo y soya.

​