Gobierno intenta dialogar con cocaleros y advierte que no tolerará desmanes

A las 21:30, aproximadamente, el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzáles, llegó hasta la zona de Urujara, donde intentó reunirse con los dirigentes que encabezaron la macha de cocaleros que llegó esta tarde. También dijo que el Gobierno no tolerará desmanes que puedan ocasionar los marchistas mañana, cuando ingresen a La Paz.

“Nosotros hemos sido bien claros, bastante hemos tolerado con que estén con dinamitas y otras cosas. No descartamos que puedan tener otros artefactos, pero ojalá que no lo hagan. Se han movilizado en una marcha pacífica manifiestan ellos, si es que va a ser así, está bien. S i van a pasar del orden que está establecido, bueno pues, nosotros tenemos que cumplir lo que dice la ley ”, advirtió el ministro en un encuentro con periodistas y retransmitido por la red RTP.

Gonzáles reveló que él se comunicó con el ejecutivo de Adepcoca, Freddy Machicado, a quien le informó que podían instalar la mesa de diálogo de inmediato y que fue en ese momento que se disculparon por no asistir a esta nueva convocatoria.

“Ellos (los de Adepcoca) tienen todos los instrumentos para la comercialización de coca en su mercado, en ningún momento nosotros hemos incumplido con alguna disposición con Adepcoca. En el caso del otro señor (Arnold Alanes), prácticamente nosotros no hemos reconocido en ningún momento ese mercado, pero en fin, no podemos cerrar algo que nunca hemos autorizado”, justificó el ministro al deslizar que no cerrarán el abasto ilegal de Alanes.