Gobierno interpone denuncia para que se sancione a terceros que interfirieron en el caso de la niña de 11 años

El Gobierno nacional informó este viernes que interpuso una denuncia ante el juzgado público de la niñez y adolescencia de Santa Cruz para que se dispongan medidas de protección sobre la niña de 11 años que quedó embarazada por una violación. Asimismo, se exige sanciones para terceras personas involucradas que pretendieron impedir la interrupción legal de la gestación.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, transmitió la decisión del Ejecutivo, a tiempo de condenar que se hubiera permitido que la Iglesia Católica, Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y otros grupos religiosos vulneraran la privacidad y los derechos de la menor y su familia.

“Ingresaron a hacer una especie de reflexión, entre comillas, a la niña, de contenido altamente religioso, regalándole rosarios, vírgenes, dando explicaciones que no corresponden a una menor de edad, en este sentido, queremos recordar que la Constitución, en su artículo 4, señala que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión, y que el Estado es independiente de la religión, somos un Estado laico y no es posible que se haya vulnerado los derechos de privacidad y la confidencialidad”, dijo en conferencia de prensa.

Enfatizó que “nadie ajeno al entorno familiar tiene derecho a decidir sobre el futuro de la niña”, a tiempo de exigir que se activen los “mecanismos legales para proteger y resguardar los derechos de la niña”.

Recordó que, ante hechos similares, de abuso sexual contra menores y posterior embarazo, se procedió de forma inmediata a la interrupción legal del mismo, acatando lo que establece la sentencia constitucional 206/2014.

“Se respeta las creencias religiosas, pero no es posible que se entrometan en el decidir de la niña, no fueron relaciones sexuales consentidas, fue víctima de violación, su niñez fue arrebatada, no es posible que romanticen esta situación, ella es una niña, no es una madre”, acotó Prada.

Finalmente, informó que el presidente Luis Arce instruyó que antes de finalizar la gestión se concrete un Gabinete especial de la mujer y la niñez, donde se analizarán acciones que se requieren ante el incremento de casos de abuso sexual a menores y violencia intrafamiliar.

“Las niñas son niñas, no son madres, hablamos de una niña, no de una madre, es necesario una profunda reflexión en torno a este caso y otros similares que se reproducen en nuestro país, producto de un sistema patriarcal, de una visión machista, estamos llamados a luchar y proteger los derechos de las niñas”, sostuvo la ministra Prada advirtiendo que la menor sufre una gran afectación psicológica.