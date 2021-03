Gobierno lanza pre registro para la vacunación masiva contra el Covid-19

Escucha esta nota aquí

El Gobierno nacional presentó este martes el pre registro para la vacunación masiva contra el Covid-19. La población podrá llenar un formulario en el portal ‘Bolivia Segura’ y también se habilitó la línea gratuita 800 10 4110 para que se puedan hacer consultas.

“Este pre registro es para reducir el tiempo de espera al momento de su vacunación, permitiendo recuperar tus datos en los centros de salud habilitados (…) Está dirigido a la población en general, tenga o no seguro de salud”, detalla el portal que ya está habilitado.

Dentro de la página web oficial cualquier persona encuentra el cronograma de vacunación, según el rango de edad, y después se puede pasar al registro como tal, donde se deben llenar los siguientes datos: cédula de identidad, fecha de nacimiento, fecha de vencimiento del carnet, nacionalidad y género.

La base de datos cruza la información con los registros del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y fue desarrollada de forma conjunta con Entel y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).

El acto:





“Este pre registro no sirve para que escojamos la vacuna, para que reservemos, para que agendemos, no, este pre registro busca disminuir el tiempo de espera que nosotros tenemos cuando vayamos a la vacunación, no es un tema obligatorio, pero nos facilitará a que lleguemos de forma rápida a la vacuna”, explicó María Renee Castro, viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional.

Una vez llenados los datos iniciales, recién se abre el formulario de pre registro, donde la persona debe dar su número de celular, teléfono fijo, dirección y señalar en un mapa la ubicación de su domicilio; luego se pasa a un apartado de información referente a la vacunación, sobre alergias, seguros y otros aspectos.

El presidente Luis Arce destacó que “esto que lanzamos hoy para facilitar el proceso de vacunación generalizada”, instando a que la población se registre para que pueda acceder de forma ágil a la vacunación contra el Covid-19.