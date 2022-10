Gobierno llama “capricho” a la demanda de Santa Cruz y alerta sobre el riesgo de un censo “inservible”

“Para ese tema del plazo de los 21 días, nosotros los esperamos en la reunión del 11 de octubre, esperamos que lleguen con un espíritu de diálogo, no a dar un ultimátum más o una conminatoria. Si esto no tiene posibilidades técnicas de realizarse (censo en 2023), cómo la hacemos, atendemos, de acuerdo a este cronograma, un capricho que nos llevará a implementar un censo absolutamente inservible, podemos tener esa magnitud de irresponsabilidad. Ellos deben asistir, no a dar examen, como dice el señor (Vicente) Cuéllar, si no a dar una explicación, y no requiere de mucho esfuerzo, porque son solo dos hojas (de su propuesta)”, dijo Richter.