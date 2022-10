Gobierno no cede, el diálogo se rompe y el paro por el censo es contundente

A las 13:00, se reinstaló el debate, que comenzó con reclamos al Instituto Nacional de Estadística (INE) porque no mostró avances desde 2021, cuando se declaró que el censo era de “prioridad nacional”, a merced del Decreto 4546. Esa norma estableció aplicar la gran encuesta este 16 de noviembre, pero eso ya no será posible.

“¿Hay voluntad del gobierno de hacer el censo en 2023? Esa es la pregunta. El Gobierno tiene que atender, así como atiende a sectores que son afines al MAS, nosotros, los cruceños, somos tan bolivianos como ellos y yo no acepto que haya discriminación en Bolivia y que solo se quiera atender demandas de grupos corporativos del MAS”, apuntó luego el vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas. “Si estamos en este paro; esto es consecuencia de la no información oportuna. Han habido 17 comunicaciones no respondidas”, afirmó la autoridad académica, quien pidió al Gobierno que asuma esa responsabilidad sobre el censo fallido.

La autoridad gubernamental le pidió al cívico que se no se vaya; incluso le ordenó que se siente. “¡Vos no me vas a mandar! Si yo quiero me paro”, le respondió.