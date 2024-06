Gobierno ofrece diálogo a sectores y llama traidor de dos caras a Evo Morales

Ante un ambiente de protestas que protagonizarán desde el lunes los dirigentes del transporte pesado, los gremialistas y la realización del congreso del MAS el 10 de junio, en medio de esta agria pugna entre ‘evistas’ y ‘arcistas’, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón recalcó que el Gobierno está siempre dispuesto a escuchar y dialogar. Lo dijo durante una entrevista con en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio,



El vicepresidente David Choquehuanca, por su parte atacó ayer directamente al expresidente Evo Morales, al denunciar que es “traidor de dos rostros” por renunciar a gobernar el país en noviembre de 2019 y luego huir del mismo. “¿Qué derecho y qué moral tiene para criticar?, dijo en la inauguración del Congreso Ordinario de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari.



Poco después, el presidente Luis Arce, aunque fue menos incisivo de Choquehuanca, alertó que el congreso que debe elegir este fin de semana nuevos dirigentes del sector campesinose realiza en un momento en el que todas las organizaciones sociales del país se ven amenazadas “con la división y el fraccionamiento”.



Choquehuanca, aguerrido como pocas veces se lo ve, al menos como presidente nato de la Asamblea Legislativa, aseveró que “nuestra lucha no es entre nosotros, es contra los k’aras, nuestra lucha es contra el colonialismo, contra el imperialismo, contra el racismo. Nuestra lucha es por la unidad, pero no faltan infiltrados que tratan de dividirnos”, dijo.



Aseguró que la oposición está trabajando día y noche, “y algunos de nosotros recibimos incluso en nuestras organizaciones a los que quieren dividir. Los opositores sabotean nuestra democracia, nuestra gestión, nuestra economía queda pequeña hoy día”, acotó.



Fue más allá y advirtió que “lo que estamos viendo es traición al proceso de cambio, traición a la CPE, al vivir bien. Es traición a nuestra Wiphala, es traición a nuestras comunidades. Esta traición tiene dos rostros, uno que ha renunciado a gobernar el país, y el otro que ha huido”. En noviembre de 2019, Morales, primero dimitió a la presidencia y luego se asiló en México.



Y continuó: “Yo me pregunto, cómo el que ha renunciado es el que nos observa sobre la democracia, sobre la crisis económica, sobre la institucionalidad, ¿qué derecho?, ¿qué moral tiene? Él está desautorizado, traicionó la misión que le encomendó el país de gobernar, y gobernar es prever”.



Por otro lado, dijo que está el rostro de quien “ha huido de este país, ¿qué derecho (tiene), qué moral tiene para criticar? Ahora como verán, la historia, los hechos, la verdad nos ha demostrado: La oposición hoy en día es una moneda con dos caras. Unos que renunciaron y el otro que ha huido. Nos damos cuenta de que el extremismo, el autoritarismo, venga de donde venga, de izquierda o derecha, destruye la democracia, la institucionalidad, viola la Constitución y destruye la unidad”.



Además, complementó que estos extremos “se apoyan en el Senado para sabotear nuestra democracia, para sabotear y conspirar contra la estabilidad económica, como lo hicieron con (el expresidente 1982-1985) Hernán Siles Zuazo, para que vuelva la oligarquía, hermanos”.



A decir de Choquehuanca, “sabotean a quienes nos hemos quedado en el barco, porque ustedes se han quedado en el barco, ustedes han recuperado la democracia, no han renunciado, no hemos renunciado, ni hemos huido y hemos puesto el hombro para recuperar, y a algunos no les conviene escuchar la verdad, porque les duele”.



Para el vicepresidente del Estado, “el extremismo huele a fascismo, porque rompe la democracia, rompe nuestra CPE que nos ha costado sangre, rompe el diálogo, el libre pensamiento. Y lo más peligroso, traiciona. Es lo contrario a la democracia, es lo contrario a la unidad”.



Luego, el presidente Luis Arce tomó la palabra en un tono mucho más cauto. Pero, complementó que “este congreso se da en un momento en que varias organizaciones sociales del país se ven amenazadas con la división, con el fraccionamiento. Es un momento muy delicado porque hay apetitos de división no solamente en el departamento de La Paz, sino en varios departamentos y con varias organizaciones sociales, inclusive hasta con nuestra Central Obrera Boliviana, en varios sindicatos y federaciones de trabajadores y obreros”.



Por su parte, ante el esquema de conflictos, la viceministra Alcón señaló: “Nosotros llevamos adelante distintas reuniones, convocando al diálogo a los distintos sectores, escuchando, socializando. Lo hicimos de manera coordinada, por un mandato que nos dio el presidente Luis Arce. Considero que en esa labor llegamos a acuerdos importantes. Inicialmente, conseguimos un acuerdo con los farmacéuticos, el Ministerio de Economía, el de Salud y de Desarrollo Productivo, que se pudo alcanzar soluciones con la participación del Banco Unión”, dijo la viceministra.



Aseguró que lo mismo ocurrió con los gremiales. “Conversamos con distintos sectores, hubo reuniones previas y estamos avanzando. En el sector transporte hay que tomar en cuenta que se los convocó, se llegó a un acuerdo de seis puntos. La próxima semana tendremos reuniones, tanto con la Aduana, como con la ANH, YPFB para atender las demandas. Deben tomar en cuenta que el bloqueo de rutas lo que hace es perjudicar a la población, es un perjuicio para las personas que debe trasladarse de un lado a otro, paraliza la economía. No perjudica al Gobierno, sino a la población. Esperemos que se dejen de lado posiciones intransigentes como el del señor Héctor Mercado y de otros dirigentes que no quieren solucionar, sino convulsionar”.



Se le consultó a la viceministra si estos no podrían fusionarse y generar un junio negro, a lo que ella respondió: “Debemos tomar en cuenta que insistimos en el diálogo con todos los sectores. Con los transportistas estamos atendiendo sus demanda, garantizaremos el combustible”.



Los acuerdos con los cooperativistas como la Cámara Boliviana de Transporte ya están avanzados, dijo. “Estamos realizando gestiones para detener las medidas de presión. Deben saber también que en el mundo hay una inflación con un promedio de 5%. Nosotros aplicamos medidas para tener estabilidad, para mantener el 1,31% de inflación acumulada que se tiene”.



Los opositores señalan que esos son indicadores que no concuerdan con la realidad. “Llevamos acciones, como sostener la subvención de los hidrocarburos. Si bien no se tuvo una exploración oportuna que nos permitan las condiciones de años anteriores, sostenemos la subvención porque sabemos que eso generará perjuicio en la elevación de precios en distintos productos. Para que la economía no se vaya mermando, hacemos exploración. En este momento hay 28 proyectos en ejecución, tenemos las plantas de biodiesel”, expresó la viceministra.



El transporte pesado se movilizará desde este lunes 3 de junio. Según lo anunciado apelará al bloqueo de caminos. Los gremiales le dieron plazo al Ejecutivo hasta el 7 de enero, y el 8 iniciarán progresivamente bloqueos en el área urbana y una marcha a La Paz desde Patacamaya.