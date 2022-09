Gobierno pide diálogo a Santa Cruz y le exigen transparencia sobre el avance del censo

El Gobierno llamó ayer a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y a otras instituciones de Santa Cruz para instalar una “mesa técnica” el próximo 11 de octubre. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, lanzó la invitación tras la reunión de gabinete y pocas horas antes del cabildo que exigirá el censo en 2023.



“El INE hoy va a convocar a la realización de la mesa técnica el martes 11 de octubre en la ciudad de La Paz. Las entidades involucradas en este caso, la universidad, el municipio de Santa Cruz y la asociación de municipios podrán participar y acreditar sus equipos técnicos para poder entablar esta mesa técnica en la cual esperamos puedan explicar algo más”, dijo



El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, afirmó que tanto él como su equipo técnico están “en condiciones de discutir técnicamente en cualquier escenario la propuesta del censo”.



Además, Cuéllar aseguró: “No estamos yendo a dar un examen ante los representantes del INE”. Luego advirtió que el INE debería precisar el porcentaje de avance que tiene en cada una de las fases de la etapa pre-censal. “Es importante tener esta transparencia y no continuar con las descalificaciones, porque es el Gobierno que tiene la responsabilidad constitucional de llevar adelante el censo.



El pasado 15 de agosto, representantes del INE y del Ministerio de Planificación se reunieron con representantes cruceños y expusieron su propuesta que, a juicio de los participantes, no fue profunda, por lo que pidieron que enviaran más información.



El Comité Interinstitucional recibió como respuesta una copia de las mismas diapositivas que se usaron en esa reunión. Cuéllar recordó que la universidad solicitó información desde febrero, cuando no existía esta polémica y la fecha del censo estaba fijada para el 16 de noviembre. Con el decreto 4760, el presidente Luis Arce decidió llevar el censo a 2024. Lo hizo tras atender un pedido del Consejo Nacional Autonómico que pidió postergar la fecha, pero no por un lapso de dos años.



Más temprano, Cusicanqui admitió, en el programa Influyentes de EL DEBER-Radio, que a la página web del INE aún no se subió el cronograma del proceso censal. Aseguró que el Gobierno avanza en la actualización cartográfica y la socialización del proceso.



“Pero, la nueva convocatoria a una mesa técnica ya no detiene el cabildo. El cabildo se va a realizar y será el Gobierno el que tendrá la obligación de sentarse con nosotros”, manifestó Stello Cochamanidis, vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, a EL DEBER Radio. “Si el Gobierno tiene la voluntad política para hacer bien las cosas, puede trabajar en paralelo con la comisión técnica (cruceña)”, afirmó Cochamanidis.



Por su parte, Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno, que forma parte de la Comisión Interinstitucional Impulsora del censo, señaló que la convocatoria del ministro Cusicanqui “no incide en nada en la realización del cabildo”.



Vargas indicó que una vez reciban oficialmente la convocatoria, los técnicos viajarán a La Paz para participar, pues ese espacio de diálogo que se necesita.



Cusicanqui descalificó la propuesta de la Uagrm; luego llamó a una mesa técnica en La Paz.