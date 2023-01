Gobierno plantea realizar elecciones en Santa Cruz para designar a un nuevo gobernador

“Puede haber una acción constitucional de cumplimiento, una acción penal, u otras acciones que le pidamos al Tribunal Electoral, si el gobernador y el vicegobernador han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrán que haber nuevas elecciones en ese departamento, el Tribunal Electoral tendrá la palabra, pero no hemos tomado una definición sobre el tema”, indicó en contacto con periodistas.

“Nuestra posición es exigir el respeto del estatuto autonómico, de la Constitución y estamos evaluando, a partir de algo que no esperábamos, de la Asamblea Legislativa Departamental, de Zvonko (Matkovic), que creo que no consultó con toda la asamblea, porque hay quienes piensan diferente, y especialmente del vicegobernador Aguilera, que dijo que no ejercerá las funciones de gobernador, la pertinencia de hacer lo mejor para el pueblo cruceño, que se respete su estatuto y para eso usaremos el mecanismo legal más eficiente”, acotó Lima.