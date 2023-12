Gobierno plantea un proyecto de ley que le da más poder al Inspector de la Policía que a la justicia

Asimismo, “se generan una serie de faltas que estaban descontextualizadas de la realidad política y social de nuestro país, para darle a este proceso dos características: prontitud y la verificación de inocencia para evitar que un funcionario policial sea estigmatizado, y sus procesos no terminen; y una sanción oportuna a quien vulnere las normas institucionales internas”.

Se refirió a la Ley de ascensos a generales, que está trabada en la Cámara Alta, y señaló: “eso no solamente perjudica a la carrera de coroneles y generales que van a ascender, sino también a la administración interna del talento humano de la Policía. Se tiene que entender que las labores que se efectúan no solamente están calificadas por lo que opina nuestra sociedad, sino también es evaluada a partir de las destrezas y habilidades que demuestran en el desempeño de su función, la cual es catalogada en un periodo de tiempo”.

No quiso referirse al pedido específico de retirar de la lista al coronel Holguín, pero en los últimos días, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que no retirará al jefe policial de la nómina. Al tener mayoría en el Senado, el ‘evismo’ y la oposición, que exigen no solamente eso sino que renuncie a su cargo, se empantana el proceso.