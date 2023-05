Gobierno presenta proyecto de ley para que los delitos sexuales contra infantes y adolescentes no prescriban

El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que los delitos sexuales que se cometen contra los infantes y los adolescentes no prescriban. Es decir, sin importar la fecha en que haya ocurrido el hecho, el sistema de justicia deberá investigar y juzgar a los culpables. La propuesta se da luego que se revelaron casos de violaciones en la Compañía de Jesús en los años 60.



El anteproyecto de ley lleva el nombre de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes y ya fue remitido a la Asamblea Legislativa para su revisión. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, pidió a los parlamentarios tratar la normativa con prioridad.



“Esta propuesta que hemos trabajado por instrucción de nuestro presidente, Lucho Arce, establece la imprescriptibilidad de todos los delitos sexuales cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes. Lo que significa que estos delitos contra nuestra niñez podrán ser investigados y juzgados cualquiera sea la fecha en que se han cometido, de modo de que los que sean declarados culpables sean castigados”, enfatizó Prada.



La autoridad manifestó que los menores de edad no suelen denunciar por miedo, por presión o amenazas y cuando deciden hacerlo en su adultez, se topan con que el delito ya no puede ser investigado.



Ante la consulta si la imprescriptibilidad se aplicará en casos anteriores a su promulgación, Prada dijo que será parte del debate y pidió considerar que la Convención de los Derechos de la Niñez de 1999 ampara este aspecto.



Por otro lado, lamentó que los casos de violaciones que confesó el cura pederasta Alfonso Pedrajas contra al menos 85 niños y adolescentes hayan sido “minimizados, silenciados, no se puede pretender que exista impunidad”.