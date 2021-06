Gobierno presentará nueva denuncia contra exministro López y afina el pedido de extradición

Escucha esta nota aquí

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó que espera que las autoridades de Brasil se apeguen a la normativa legal vigente para extraditar al ex ministro de Defensa, Fernando López, y anunció que en los próximos días presentará una nueva denuncia en contra la exautoridad, por presuntos actos de corrupción.

El ministro de Gobierno enfatizó que se solicitará a Brasil la extradición del ex ministro, que es investigado por supuesta corrupción en el caso 'Gases lacrimógenos', que tiene como principal involucrado a Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos, entre otras personas de su entorno.

Del Castillo señaló que pedirá la extradición mediante la vía diplomática y a través de la Interpol. “Estamos solicitado que a través de los conductos regulares la justicia solicite la extradición del señor López Julio (Fernando) al país vecino de Brasil”, afirmó la autoridad.

El Gobierno de turno involucró al ex ministro de Defensa en el caso de la compra, con sobreprecios, de agentes químicos no letales para las fuerzas públicas de Bolivia. El principal acusado es el ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo; sin embargo, López también es investigado porque, según las autoridades, participó en este acto de corrupción.

Del Castillo lo relacionó con Murillo y con la expresidenta, Jeanine Áñez, en el que denominó el “núcleo duro del clan mafioso” que, según él, habría licitado los gases lacrimógenos, a la empresa Bravo Tactical Solutions, intermediaria de la adquisición para Bolivia.

Por la compra de agentes químicos y equipos antimotines se menciona que el daño económico al Estado es de 2,3 millones de dólares, aproximadamente.