Gobierno priorizará combustibles para el sector productivo del país

El sector productivo del oriente no asistió a la reunión que convocó el Gobierno para abordar salidas a la crisis económica del país. En ese encuentro, que se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo, el eje central del debate fue priorizar la entrega de combustible, particularmente diésel, a los sectores productivos y el transporte para garantizar la producción de alimentos. No se habló de otros temas.

Rechazaron la invitación

La Cámara Agropecuaria de Cochabamba cuestionó la efectividad de las reuniones económicas en palacio de Gobierno y recordaron que hasta ahora el gabinete agropecuario no tuvo resultados y pidieron que sea el Presidente quien vaya a los departamentos a dialogar con los empresarios.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Faráh, también había adelantado que su sector no estaría presente y por el contrario presentó una propuesta al Gobierno para la liberación definitiva en la importación de combustible.

El ministro Cusicanqui no explicó cómo priorizarán la entrega del diésel que no hay en las plantas de almacenamiento en el país y que recién ingresarían a Bolivia. Tampoco dijo cuál será el método de distribución y comercialización del diésel en el mercado nacional y no explicó los plazos de ejecución de su estrategia.