Gobierno prometió ajustar el calendario del censo y apostó al desgaste de Camacho

Van dos semanas de paro. En este tiempo el Gobierno redujo los plazos para entregar los resultados del censo, mientras el Comité Interinstitucional consolidó un apoyo ciudadano “entrenado para resistir” y que exige que la encuesta se aplique en 2023 y no en 2024, como está en el Decreto 4760.

Las críticas fueron ratificadas por el presidente Luis Arce. Dijo que pese a los esfuerzos de su Gobierno el censo fue politizado y cuestionó la ausencia de Camacho. “Esta mirada política del tema del censo lamentablemente generó un abordaje político, ya que no solo se usó como un instrumento de desestabilización del Gobierno, sino también que busca derrocarlo”, afirmo Arce.

Camacho asistió a la mesa técnica que tuvo lugar el 15 de agosto en Santa Cruz. Hubo otra reunión en Cochabamba a finales de octubre y la que se convocó a Trinidad, pero no acudió a esos llamados.

“Entiendo que esa mesa en Trinidad es técnica y no política”, afirmó Camacho, cuando declinó asistir. “El Gobierno ha querido deslegitimar este movimiento por el censo por un tema personal que tiene conmigo”, afirmó luego de reconocer que optó por mantener distancia de la vocería del Comité Interinstitucional. Respaldó así al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, y a su equipo técnico, para que defiendan la propuesta del censo 2023.

El 21 de julio de 2021, el presidente Luis Arce aprobó el Decreto 4546 con el que declaró de “prioridad nacional” la realización de la próxima encuesta nacional. Esa norma fijó como el 16 de noviembre de este año como la fecha del empadronamiento, pero en julio se postergó para 2024 tras una reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA). La propuesta de los gobernadores alcaldes fue diferir la encuesta porque el INE no había logrado cumplir con el calendario ni las metas. Sucedió el 11 de julio y Camacho no asistió porque fue citado a la Fiscalía. Horas antes, esta entidad canceló la declaración aduciendo “amenazas de muerte contra los fiscales”, pero eso no se esclareció.