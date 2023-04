Gobierno propone a los maestros que la malla curricular no sea obligatoria

Una hora y media duró la reunión entre el Gobierno y la dirigencia del magisterio. Esta vez no se rompió el diálogo. El Ejecutivo planteó que la malla curricular no sea “obligatoria”. Los docentes analizarán y responderán hoy hasta el mediodía.



No salió humo blanco, pero los movilizados salieron de la reunión más serenos y por primera vez en seis semanas que no rompieron las negociaciones.



“Ya hay varios acuerdos. En el tema de la malla curricular hemos planteado que no sea obligatoria. Con eso no estamos diciendo que no se implementará, se lo hará de acuerdo a los contextos”, explicó el ministro del ramo, Edgar Pary.



La autoridad aseguró que se mejoró la propuesta a los maestros. “Ahora esperamos su respuesta”.



Con hermetismo, la dirigencia del magisterio salió del encuentro, con el mensaje de que hay una propuesta que será evaluada este martes en un ampliado, y que la respuesta se la entregará al ministerio, máximo hasta el mediodía de hoy.



Sin embargo, las medidas de presión se mantienen. De hecho, un piquete de huelga de hambre que se inició hace dos semanas con más de 30 docentes, tenía ayer 10 personas en la extrema medida. Una doctora, que vigila a los movilizados, alertó que hay tres de ellos que están en condición grave y que espera que este martes acepten ser evacuados a centros médicos, porque sus vidas corren peligro.



En el inicio de la sexta semana de conflicto de maestros, la Policía volvió a gasificar ayer a los docentes urbanos del país que se movilizaron en una nueva marcha de protesta por distintas calles del centro de la ciudad de La Paz.



El hecho ocurrió cerca del mediodía en inmediaciones del edificio del Ministerio de Educación, que está ubicado en la avenida Arce, cuando los maestros intentaron romper una barrera policial con el uso de petardos y otros elementos.



Esta nueva gasificación ocurrió horas antes del diálogo que está en cuarto intermedio. Los maestros urbanos del país que, entre otras demandas, piden mayor presupuesto para la educación y cuestionan los nuevos contenidos de la malla curricular, asumiendo una serie de medidas de presión desde el pasado 6 de marzo.



Ayer, los profesores volvieron a salir a las calles paceñas, después de que nuevas delegaciones de todas las regiones del país llegaron a la sede de Gobierno para continuar con sus medidas de presión.



El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa, dijo que también se trasladaron a La Paz otras personas ajenas a los maestros urbanos.



“Hemos visto que se trasladaron distintas personas del territorio nacional para realizar sus protestas en La Paz. Así también hemos visto a personas vinculadas con organizaciones políticas que no corresponden a los intereses de los maestros; hemos visto guardias municipales de la comuna de Cochabamba que se han trasladado a La Paz, también hemos visto cómo de Cochabamba han trasladado grandes cantidades de artefactos explosivos a la sede de Gobierno”, afirmó Del Castillo.



El Gobierno enfrenta un panorama de conflictos que va en ascenso. Este miércoles se realizará la vigilia a nivel nacional anunciada por sectores que se oponen a que el Gobierno se haga cargo de las pensiones. El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, y otros sectores anunciaron la conformación de un comité interinstitucional a nivel nacional para enfrentar éste y otros temas.