Gobierno propone a Santa Cruz dialogar con el Consejo de Autonomías para modificar calendario del Censo

En medio de la emergencia de la institucionalidad cruceña por la postergación del Censo de Población y Vivienda para el 2024, el Gobierno nacional le envió un mensaje al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que aborde el mismo el tema con el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) para ver si varía o no el nuevo calendario censal.

Y es que fue en una reciente reunión del CNA donde se abrió la posibilidad de postergar el censo, misma en la que no participó ni Camacho ni los alcaldes de las ciudades capitales, donde se definió aplazar la encuesta nacional, tema al que el Gobierno central terminó accediendo.

“El diálogo está abierto, pero no es con nosotros con quien tiene que discutir el tema (...) y ellos (el CNA) no son nuestros empleados ”, apuntó el viceministro, pero resaltó que si el CNA pide la presencia de autoridades del Gobierno es probable que se sienten también a dialogar.

El pasado 12 de julio, el Consejo Nacional de Autonomías determinó en La Paz, en una reunión con el Ejecutivo a la que no asistió el gobernador Camacho, la reprogramación del Censo para mayo o junio de 2024. La decisión, luego, fue ratificada por un decreto supremo.

“Hay un decreto que estipula el Censo, entonces (el gobernador cruceño) no puede haber burla a gobernaciones y alcaldes”. “No pasa por un capricho (de Camacho) cambiar” la fecha de la jornada estadística, “es un tema de gobernaciones y alcaldías, no del gobierno central”, insistió la autoridad.