Gobierno ratifica que no habrá aumento de pensiones escolares y pide a colegios privados respetar la decisión

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, confirmó este sábado que no habrá incremento en las pensiones escolares de la gestión 2024, tal y como se determinó mediante una resolución del Ministerio de Educación.

“El Gobierno, (…) a través de una resolución ministerial, ha señalado que las pensiones escolares para la gestión 2024 no tendrán ningún incremento, es decir, se mantendrán vigentes de acuerdo a los pagos que se han realizado en la gestión 2023”, dijo.

“Nos vamos a reunir con la Asociación Nacional de Padres de Familia para coordinar acciones contra cualquier colegio particular que no cumpla con esta disposición normativa; nosotros siempre vamos a defender los derechos de los usuarios, que son los padres de familia, y vamos a exhortar a las unidades educativas (particulares) respetar esta resolución ministerial que señala el no incremento de las pensiones escolares”, afirmó.