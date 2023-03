Gobierno reduce a tres los temas de discusión con los maestros y pone a padres de familia al frente

“De los cinco puntos, uno de ellos es el Congreso Educativo, eso es irreversible, eso ya no hay por qué debatir, también está incorporado el tema del presupuesto, eso significa que solamente quedarían tres puntos : la malla curricular que nosotros llamamos contenidos; los ítems de nueva creación y el déficit histórico”, dijo el ministro Pary en conferencia de prensa.

Hasta hace una semana no se conocía de la existencia de esa supuesta confederación de padres de familia. Ahora, según el ministro, tienen voz protagónica y se ampara en esa organización para reforzar la implementación de la malla curricular.

“Son innecesarias las medidas de presión, tenemos que agotar el diálogo, cuando estamos en diálogo no puede haber marchas, no puede haber movimientos, estamos en diálogo, estamos en debate, nosotros no nos hemos encerrado”, reclamó la autoridad.