Gobierno registra 630 mil hectáreas quemadas por incendios y dice que la sequía aún no es extrema

El viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, informó que, hasta el momento se registraron 630 mil hectáreas quemadas por los incendios en distintas regiones del país y aseguró que la sequía todavía no es extrema.

“Estamos en una época donde Bolivia no tiene lluvias. En septiembre, octubre y noviembre, en el altiplano, generalmente no se registran lluvias y, por lo tanto, no se puede considerar aún una sequía extrema”, señaló.