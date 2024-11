Gobierno reitera su "voluntad del diálogo", pero rechaza tocar candidatura de Evo

“Hemos convocado a diálogos en reiteradas oportunidades. Incluso el 13 de octubre volvimos a convocar públicamente al diálogo, antes de que se inicien los bloqueos y se perjudique a la población. Sin embargo, lamentablemente, la respuesta siempre ha estado condicionada a temas como la candidatura de Evo Morales y la liberación de sus procesos judiciales , temas que no nos corresponden”, detalló Prada.

“Una vez más reiteramos nuestra voluntad de diálogo para abordar temas que atañen al órgano ejecutivo y no a otros órganos del Estado. Pensando siempre en Bolivia y tomando en cuenta como premisa fundamental, el clamor generalizado del pueblo boliviano de que se levanten todos los bloqueos en nuestro país”, indicó.

"Denunciamos a la comunidad internacional y al pueblo boliviano que lamentablemente el sr. Morales ha pedido la tarde de hoy (2/11/2024) a sus seguidores que necesitan mayores enfrentamientos para conseguir muertos y derramamiento de sangre; ante el evidente desmoronamiento de los denominados 'bloqueos de la impunidad' tal como lo ha expresado su ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana hace pocos días", publicó Del Castillo.



Además pidió a al pueblo boliviano "no caer en las provocaciones de estas personas que son capaces de todo con tal que las niñas víctimas de violación no tengan justicia".