Gobierno relega a Adepcoca y forja alianza con Cofecay para impulsar proyectos en Los Yungas

Está claro. Para el ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, el nuevo referente político en Los Yungas debe ser el Consejo de Federaciones Campesinas Cocaleras de los Yungas (Cofecay) y ya no la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), así lo manifestó el sábado en una concentración de cocaleros en La Asunta, donde no mencionó al gremio cocalero y no estuvo presente el máximo dirigente de Adepcoca afín al Gobierno, Arnold Alanez.





“Les pedimos a ustedes hermanas y hermanos que se active una tarea que hace falta. Necesitamos fortalecer Cofecay, necesitamos que nuestras centrales, nuestras federaciones le den más fuerza a Cofecay”, demandó el ministro en la concentración.





El Gobierno había impulsado la elección de una nueva directiva de Adepcoca. El 20 de septiembre de 2021, la Policía tomó control del mercado de Adepcoca. Ese mismo día los afines al Gobierno eligieron a Arnold Alanez como su nuevo presidente. Alanez tomó control del mercado con apoyo de la Policía y gasificaron a los cocaleros yungueños.





Dos semanas le duró el control porque el 4 de octubre, tras una multitudinaria concentración de cocaleros retomaron el mercado pese a la furiosa represión policial. Derrotado, Alanez huyó del lugar y desapareció. Dos días después llegó a la plaza Murillo y dijo que no era necesario ese edificio y que sus bases habían decidido ‘comprar otro mercado’.





Desde entonces, Alanez ya no aparece en las reuniones de cocaleros donde estén presentes autoridades de Gobierno. Este sábado, Del Castillo se hizo presente en La Asunta por invitación del dirigente regional, Wilmer Chura. También estuvo el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Juan Pablo Jové; pero no asistieron de la dirigencia de Adepcoca, incluido Alanez.





El ministro de Gobierno brindó un discurso de 25 minutos aproximadamente, en todo ese tiempo no mencionó a Adepcoca o a algunos de sus dirigentes, solo se dirigía a los regionales de La Asunta. Tampoco pidió apoyo para fortalecer a esa entidad, que supuestamente aglutina a todos los cocaleros. El eje de la concentración cocalera era acordar los términos de la erradicación voluntaria, aunque el Gobierno no logró el compromiso de los cocaleros.





Del Castillo solo prometió que aquellas comunidades que erradiquen más coca, serán las que reciban la mayor cantidad de proyectos. “Cuando lleguen los recursos de los europeos, con Cofecay nos vamos a reunir cuando esté fortalecida, y si Cofecay nos dice que en La Asunta se ha erradicado el 80% de coca entonces el 80% de los recursos tiene que venir acá”, reiteró una y otra vez el ministro.





