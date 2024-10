Gobierno remarca que Morales admitió, en dos ocasiones, haber disparado el día de su supuesto atentado

Sin embargo, este lunes 28 cambió su versión y aseguró que no tenía “ningún tipo de armamento”, durante lo que denunció un intento de asesinato.



Fue el mismo Evo Morales -en Radio Kawsachun Coca, durante su programa Evo es pueblo- el que relató que: “como estaban cruzados (los autos), picamos, corrimos bastante, y el segundo carro que nos seguía también cruzó apenas ¿cómo habrá cruzado? Pero nos siguió, casi nos alcanza, igual nos alcanzó. Otros disparos. Yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí, ya no podía el carro y rápidamente cambiamos al segundo carro y ahí salimos y seguían disparando y picamos”.



En un segundo momento de su relato, durante el mismo programa, Morales volvió sobre los hechos y confirmó: “Disparamos, picamos y nos han seguido. Claro, ellos perdieron, al darse la vuelva, perdieron, (y nosotros) paramos. Yo le he disparado a la llanta. Nos pasó todavía ¿no? Otra vez dispararon, felizmente el segundo carro nos alcanzó. Disparando pasamos, se quedaron ellos (y) ahí cambiamos de carro y nos venimos (a la radio)”.