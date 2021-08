Gobierno rescinde contrato de compra de vacunas Sputnik V y AstraZeneca

Escucha esta nota aquí

El Gobierno boliviano decidió ya no comprar más vacunas rusas Sputnik V al margen de las que llegaron; la misma decisión asumió para las vacunas AstraZeneca que debían llegar en el mes de mayo, el informe corresponde al viceministro, Benjamín Blanco.





“Nos quedamos con 1.235.000 (segundas dosis) y ya no vamos a pedir más primeras dosis (de Sputnik V) las primeras dosis ya debían haber llegado (…) no solamente con este contrato, también hemos firmado con AstraZeneca del laboratorio Serum que era por 5.000.000, pero de esa cantidad no hemos recibido ni una vacuna, entonces tampoco recibiremos esas dosis”, dijo el viceministro al referirse a los contratos que se tenía con estas empresas.





En diciembre de 2020 el Gobierno boliviano suscribió un contrato para la provisión de 5,2 millones de vacunas Sputnik V, ese contrato no se cumplió y Bolivia solo recibió 1,2 millones. En enero de este año se firmó otro contrato con el Instituto Serum indio para la provisión de 5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, que tampoco se cumplió.





Blanco explicó que la vacuna Sinopharm no estaba contemplada en el esquema que habían diseñado, pero luego de los problemas que presentaron Rusia e India para el cumplimiento de los contratos se decidió suspender los mismos.





En el caso de Sputnik V, solo se esperará el cumplimiento de los envíos de 1.235.000 segundas dosis para completar el esquema de las personas que recibieron la primera dosis; los que significa que Bolivia adquirirá 2.470.000 dosis de vacunas rusas en total, en lugar de 5,2 millones como se había anunciado inicialmente.





También explicó que el contrato establece que se paga por vacuna suministrada, por tanto, solo se pagará por los inmunizantes que llegaron, aunque no reveló cuánto le costó al Estado esa cantidad de vacunas.





En diciembre de 2020, el entonces embajador ruso, Vladimir Sprinchan, informó que cada dosis de Sputnik V tenía un costo aproximado de $us 10 y que las dos dosis significaban $us 20. Si Bolivia comprara 2.470.000 dosis de vacunas rusas, significa que se pagó $us 49.400.000, aproximadamente.





En este caso no se contempla la donación de 500 mil dosis de Sputnik V que realizó el Gobierno ruso, aunque se desconoce si esa cantidad es solo primera dosis o es el esquema completo de las vacunas.





