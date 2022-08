Gobierno se ofrece como mediador para arreglar "conflicto interno de Adepcoca"

"Estamos tratando de concertar, no hay otro camino más que el diálogo para limar asperezas (…) No me voy a cansar de insistir en el diálogo para mediar la solución del conflicto entre cocaleros", manifestó Gonzales en entrevista con el programa Las 7 en el 7, de Bolivia TV.



Gonzales, según recoge la Agencia Boliviana de Información (ABI), mencionó que el conflicto de los cocaleros de La Paz es interno y que el Gobierno intenta ayudar a que solucionen sus diferencias sin llegar a extremos con el uso de dinamita, como sucedió en días pasados.



"“Estamos hablando con cada uno de los sectores en conflicto porque consideramos que debemos buscar ese diálogo para que expongan sus razones y encontrar ese camino para viabilizar la paz y la tranquilidad. En su momento aceptaron entrar a ese diálogo, pero por circunstancias que desconocemos una de las partes no aceptó cuando internamente lo hicieron", dijo la autoridad sobre la reunión de la semana pasada, en la que el dirigente Freddy Machicado rechazó sentarse en la misma mesa que Arnold Alanes, que abrió el mercado paralelo de la hoja verde.