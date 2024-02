Gobierno: Secuestro de créditos por la Asamblea preocupa a los organismos multilaterales

“Hablamos de 875 millones de dólares y eso le quita a la economía posibilidades de seguir invirtiendo, de seguir dinamizando la actividad. Hablamos de una cifra que no es pequeña, es considerable y está secuestrada para generar un esquema de presión . El oficialismo cumplió con la exigencia de aprobar la ley para las elecciones judiciales, pero los opositores no cumplieron con el otro acuerdo, de destrabar los créditos que están hibernando , estancados, una vez más, secuestrados”, dijo.

Llamó a que es necesaria “voluntad política” que no existe en el Legislativo. “Son proyectos carreteros, agropecuarios, de electrificación donde no están conectadas al sistema nacional. Están también los estudios para proyectos de inversión. No se puede avanzar sin ellos, hay $us 52 millones ahí. Hay un crédito de JICA, la cooperación japonesa, de $us 100 millones, para enfrentar contingencias de sequías, las quemas del año pasado. El TGN derogó recursos y este tipo de créditos son para ese propósito. El perjuicio lo generan, desde hace más de 10 meses, desde la Asamblea”.