Gobierno señala a Evo Morales como impulsor de marchas y bloqueos

Las autoridades de Gobierno no dudaron en señalar al expresidente Evo Morales como el impulsor de marchas y bloqueos de carreteras que protagonizaron gremiales y transportistas este lunes. Mientras Morales los acusó de no utilizar $us 3.500 millones de los créditos aprobados.



“En el tema de los bloqueos ha sido instrucción del compañero Evo, eso hay que decirlo claramente que ahora está unido con la derecha (…) todas las acciones que está realizando el compañero Evo definitivamente es para darnos un golpe de Estado”, dijo el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.



Este lunes, se iniciaron las medidas de presión desde los sectores del transporte, gremiales y farmacéuticos contra el Gobierno a quien piden la abrogación del decreto 4732, el suministro permanente de combustibles y la provisión de dólares para la importación de medicamentos, respectivamente.



El Ejecutivo llamó a dialogar a las farmacéuticas para garantizarles la provisión de dólares, pero no hubo acuerdo y se declaró un cuarto intermedio en el diálogo. Asimismo, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jimenez desplegó a todos sus delegados departamentales a supervisar la entrega del combustible a los surtidores. Declaró que se tiene garantizado el suministro para los siguientes 7 días.



Los gremiales también marcharon con sus propias demandas y una de las principales es la abrogación del decreto 4732 que obliga a sacar un certificado sobre posibles cláusulas abusivas en los contratos de compraventa de inmuebles. En este punto la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón dijo que la norma está vigente desde 2021 y que fue concertada con distintos sectores y de ese modo deslizó la imposibilidad de abrogar tal como piden los gremiales.



“Hay un tema de politización evidentemente en las movilizaciones, en los bloqueos que están generando en algunos puntos, es importante decirlo que no corresponden, porque se está trabajando en mesa de diálogo”, dijo la funcionaria.