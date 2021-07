Gobierno señala que no tolerará “amenazas” de militares de servicio pasivo

Escucha esta nota aquí

El Gobierno nacional advirtió esta mañana que no tolerará amenazas que surjan desde el sector pasivo de las Fuerzas Armadas (FFAA), ante los procesos judiciales que se abrieron contra exjefes militares por los hechos de 2019.

Durante las últimas jornadas se produjeron varios pronunciamientos de ex integrantes de la institución castrense que denuncian un “abuso de poder” del MAS al vincular a excomandantes en las investigaciones por los casos Sacaba, Senkata y del supuesto “golpe de Estado”.

“Respecto a aquellas personas que están generando algún tipo de amenaza, no lo vamos a tolerar. El país no quiere volver a vivir los hechos de 2019. No estamos para amenazas, para revivir la violencia, estamos en un país que busca la reconciliación, pero con justicia”, dijo el ministro Eduardo Del Castillo.

Las declaraciones:

Son más de siete exjefes de las FFAA que fueron aprehendidos y cautelados en la última semana, como parte de la investigación de los sucesos registrados antes y después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.



“Este no es un tema del Ministerio de Gobierno, es un tema de la justicia boliviana, ellos determinan las órdenes de aprehensión de acuerdo a los elementos que establece el Código de Procedimiento Penal, y lo que realiza el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía Boliviana, es dar cumplimiento a lo que determina la justicia”, subrayó el ministro Del Castillo.